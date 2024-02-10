россияне пытаются взять под контроль пути обеспечения на Авдеевском направлении - Тарнавский

Оккупационные войска на Авдеевском направлении пытаются установить контроль над логистическими путями обеспечения. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг сейчас сосредоточивает основные усилия на Авдеевском направлении. Замысел российских агрессоров понятен: они прежде всего хотят установить контроль над логистическими путями обеспечения наших подразделений на северном фланге - резюмировал Тарнавский.

По его словам, Силы обороны усиливают рубеж блокирования, выставляют дополнительные огневые позиции и привлекают свежие эффективные силы.

Логистическое снабжение продолжает осуществляться - подчеркнул бригадный генерал.

По словам Тарнавского, всего в операционной зоне "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 17 авиаударов, совершил 57 штурмовых действий и 599 артобстрелов.

Дополнение

Он также рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении. В частности, Силы обороны ликвидировали почти 400 сотни оккупантов.

Общие потери противника за прошедшие сутки составили: 361 российских оккупантов и 13 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 1 боевая бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов. Нейтрализовано или уничтожено 145 БПЛА различных типов. - рассказал Тарнавский.

Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов и нейтрализовали или уничтожили 145 БпЛА различных типов.

На Таврическом враг пытался атаковать Силы обороны отравляющими веществами около 10 раз в течение недели

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что на этой неделе российские войска увеличили количество атак беспилотников на Таврическом направлении.