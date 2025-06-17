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росіяни атакували вантажівку комунальників на Харківщині: є поранений

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Сьогодні російський дрон влучив у вантажівку комунальників у Богодухівській громаді, поранивши 52-річного водія. Також, за добу, ворог обстріляв Куп'янськ, поранивши жінку та чоловіка.

росіяни атакували вантажівку комунальників на Харківщині: є поранений

У Харківській області сьогодні російські війська атакували дроном вантажівку комунальників, є постраждалий, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Окупанти завдали удару по території Богодухівської громади. Близько 11.00 у полі біля села Ріпки ворожий дрон поцілив у вантажний автомобіль комунальної служби. Постраждав 52-річний водій", - повідомив Синєгубов.

Зі слів голови ОВА, медики надали постраждалому допомогу на місці.

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби через ворожі удари постраждали дві людини на Харківщині. За даними поліції, минулої доби під обстрілами перебував Куп’янський район. Проти мирного населення окупанти застосували авіабомби та безпілотники.

"Внаслідок ворожого удару авіаційною бомбою по місту Куп’янськ пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждали  цивільна жінка та чоловік", - зазначили у поліції.

Як повідомив голова ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 5 КАБ; 1 БпЛА типу "Шахед".

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, багатоквартирний будинок (місто Куп’янськ, селище Куп’янськ-Вузловий).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Куп'янськ
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