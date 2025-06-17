россияне атаковали грузовик коммунальщиков в Харьковской области: есть раненый
Киев • УНН
Сегодня российский дрон попал в грузовик коммунальщиков в Богодуховской громаде, ранив 52-летнего водителя. Также, за сутки, враг обстрелял Купянск, ранив женщину и мужчину.
В Харьковской области сегодня российские войска атаковали дроном грузовик коммунальщиков, есть пострадавший, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Оккупанты нанесли удар по территории Богодуховской громады. Около 11.00 в поле возле села Репки вражеский дрон попал в грузовой автомобиль коммунальной службы. Пострадал 52-летний водитель", - сообщил Синегубов.
Со слов главы ОВА, медики оказали пострадавшему помощь на месте.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за минувшие сутки из-за вражеских ударов пострадали два человека в Харьковской области. По данным полиции, за минувшие сутки под обстрелами находился Купянский район. Против мирного населения оккупанты применили авиабомбы и беспилотники.
"В результате вражеского удара авиационной бомбой по городу Купянск поврежден многоквартирный дом. Пострадали гражданская женщина и мужчина", - отметили в полиции.
Как сообщил глава ОВА, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. Враг применял по Харьковской области различные виды вооружения: 5 КАБ; 1 БпЛА типа "Шахед".
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (город Купянск, поселок Купянск-Узловой).