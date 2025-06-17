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россияне атаковали грузовик коммунальщиков в Харьковской области: есть раненый

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Сегодня российский дрон попал в грузовик коммунальщиков в Богодуховской громаде, ранив 52-летнего водителя. Также, за сутки, враг обстрелял Купянск, ранив женщину и мужчину.

россияне атаковали грузовик коммунальщиков в Харьковской области: есть раненый

В Харьковской области сегодня российские войска атаковали дроном грузовик коммунальщиков, есть пострадавший, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты нанесли удар по территории Богодуховской громады. Около 11.00 в поле возле села Репки вражеский дрон попал в грузовой автомобиль коммунальной службы. Пострадал 52-летний водитель", - сообщил Синегубов.

Со слов главы ОВА, медики оказали пострадавшему помощь на месте.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки из-за вражеских ударов пострадали два человека в Харьковской области. По данным полиции, за минувшие сутки под обстрелами находился Купянский район. Против мирного населения оккупанты применили авиабомбы и беспилотники.

"В результате вражеского удара авиационной бомбой по городу Купянск поврежден многоквартирный дом. Пострадали  гражданская женщина и мужчина", - отметили в полиции.

Как сообщил глава ОВА, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись 2 населенных пункта Харьковской области. Враг применял по Харьковской области различные виды вооружения: 5 КАБ; 1 БпЛА типа "Шахед".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (город Купянск, поселок Купянск-Узловой).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Купянск
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