росіяни атакували енергетичний об'єкт на Хмельниччині – частина споживачів залишилася без світла

російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Хмельницької області. У Кам'янець-Подільському районі зафіксували пошкодження енергетичного об'єкта, через що виникли аварійні відключення електроенергії. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.

Деталі

За словами керівника області, росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по українській енергетиці, намагаючись залишити населення без електропостачання.

Наразі енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії споживачам.

Окрім енергетичної інфраструктури, пошкоджень зазнали житлові будинки. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у двох оселях.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

У Вінниці завершили розбір завалів після російської атаки – кількість постраждалих зросла до 7