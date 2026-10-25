россияне атаковали энергетический объект в Хмельницкой области — часть потребителей осталась без света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Хмельницкой области. В Каменец-Подольском районе зафиксировали повреждение энергетического объекта, из-за чего произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

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По словам руководителя области, Россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергетике, пытаясь оставить население без электроснабжения.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением подачи электроэнергии потребителям.

Помимо энергетической инфраструктуры, повреждения получили жилые дома. В частности, взрывной волной выбило окна в двух домах.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В Виннице завершили разбор завалов после российской атаки — число пострадавших возросло до 7