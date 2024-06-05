росіяни 13 разів атакували Дніпропетровщину: поранено двох людей
Київ • УНН
5 червня російські війська 13 разів атакували Нікопольський район, поранивши двох чоловіків у віці 24 і 48 років і заподіявши шкоду будівлям, транспортним засобам та інфраструктурі.
Протягом доби, 5 червня, російські війська 13 разів атакували Нікопольщину. Внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше двох чоловіків. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За день агресор тричі обстріляв Нікопольщину з артилерії і 10 разів поцілив дронами-камікадзе.Від ударів здригалися сам Нікополь, Мирівська та Покровська громади. Поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Вони лікуватимуться вдома
За його словами, внаслідок атак пошкоджено п’ятиповерхівку, понад півтора десятка приватних будинків, 4 господарські споруди. Також побиті навантажувач, автобус, кілька авто.
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: загорілась автівка05.06.24, 13:04 • 27602 перегляди
Окрім того, два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили.
Понівечені адмінбудівля, бібліотека, 2 магазини, їдальня, релігійна установа, 4 споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач
Нагадаємо
Сьогодні вночі оборонці неба знищили в Дніпропетровській області 4 ворожі "шахеди", два з яких були зафіксовані у Криворізькому районі й по одному - у районі Дніпра та на Нікопольщині.