россияне 13 раз атаковали Днепропетровщину: ранены два человека

В течение суток, 5 июня, российские войска 13 раз атаковали Никопольщину. В результате вражеских обстрелов ранены по меньшей мере двое мужчин. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

За день агрессор трижды обстрелял Никопольщину из артиллерии и 10 раз попал дронами-камикадзе.От ударов содрогались сам Никополь, Мировская и Покровская общины. Ранены двое мужчин-24 и 48 лет. Они будут лечиться дома - резюмировал Лысак.

По его словам, в результате атак повреждены пятиэтажка, более полутора десятка частных домов, 4 хозяйственных сооружения. Также побиты погрузчик, автобус, несколько авто.

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Кроме того, две легковушки загорелись, пожары спасатели потушили.

Изуродованные админздания, библиотека, 2 магазина, столовая, религиозное учреждение, 4 сооружения, которые не эксплуатировались. А еще – теплица, гаражи, газопровод, линии электропередач - подытожил глава ОВА.

Напомним

Сегодня ночью защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 4 вражеских "шахиды", два из которых были зафиксированы в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и на Никопольщине.