росія вивела у Чорне море два носії "Калібрів", загальний залп - до чотирьох ракет

У Чорному морі перебуває два ворожих носії "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 03.02.2025, пише УНН.

У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, - йдеться у повідомлен.

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Зазначається, що у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Жодного застосування останніми роками не спостерігалося: у ВМС пояснили, навіщо росія виводить носії "Калібрів" в Середземне море