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росія вивела у Чорне море два носії "Калібрів", загальний залп - до чотирьох ракет

росія вивела у Чорне море два носії "Калібрів", загальний залп - до чотирьох ракет

Київ • УНН

 • 29532 перегляди

У Чорному морі знаходяться 2 російські кораблі, здатні нести до 4 ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 можуть нести до 22 крилатих ракет.

У Чорному морі перебуває два ворожих носії "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 03.02.2025, пише УНН.

У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,

- йдеться у повідомлен.

Деталі

Зазначається, що у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
    • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
      Image

      Жодного застосування останніми роками не спостерігалося: у ВМС пояснили, навіщо росія виводить носії "Калібрів" в Середземне море16.01.25, 10:06 • 24112 переглядiв

      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      Війна
      seredzemne-moreСередземне море
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