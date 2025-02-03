росія вивела у Чорне море два носії "Калібрів", загальний залп - до чотирьох ракет
Київ • УНН
У Чорному морі знаходяться 2 російські кораблі, здатні нести до 4 ракет "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 можуть нести до 22 крилатих ракет.
У Чорному морі перебуває два ворожих носії "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляє ВМС України станом на 06:00 03.02.2025, пише УНН.
У Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні,
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Зазначається, що у Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Жодного застосування останніми роками не спостерігалося: у ВМС пояснили, навіщо росія виводить носії "Калібрів" в Середземне море16.01.25, 10:06 • 24112 переглядiв