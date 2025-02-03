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россия вывела в Черное море два носителя "Калибров", общий залп - до четырех ракет

россия вывела в Черное море два носителя "Калибров", общий залп - до четырех ракет

Киев  •  УНН

 • 5463 просмотра

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В Черном море находятся 2 российских корабля, способные нести до 4 ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 могут нести до 22 крылатых ракет.

В Черном море находится два вражеских носителя «Калибров» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщает ВМС Украины по состоянию на 06:00 03.02.2025, пишет УНН.

В Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Image

Никакого применения в последние годы не наблюдалось: в ВМС пояснили, зачем россия выводит носители «Калибров» в Средиземное море16.01.25, 10:06 • 23873 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
bosforБосфор

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