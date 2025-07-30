росія встановила антирекорд за кількістю відключень інтернету
Київ • УНН
У липні 2025 року в росії зафіксовано 1470 відключень інтернету, що є безпрецедентним показником. Збої стали регулярними та масштабними, охопивши десятки регіонів.
У росії небувалі шатдауни, - зникнення доступу до інтернету майже щоденно. за оцінками, це безпрецедентно не лише за масштабом, але й за регулярністю.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу зовнішньої розвідки України (СЗР).
Деталі
Раніше перебої тривали кілька годин або діб і мали локальний характер. Але тепер в рф дещо інакше.
У липні 2025 року росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць. Зафіксовані збої стали безпрецедентними не лише за масштабом, але й за регулярністю.
Відключення зафіксовані в десятках регіонів росії. За поточними данними, життя без стабільного доступу до мережі вже майже "норма.
Тобто люди намагаються адаптуватися до нових реалій, якщо, до прикладу, здійснення фінансових транзакцій чи то отримання онлайн-послуг буде стикатися із значною затримкою.
Скарги владі не допомагають – навпаки чиновники погрожують відправити скаржників на війну проти України.
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