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Россия установила антирекорд по количеству отключений интернета

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В июле 2025 года в России зафиксировано 1470 отключений интернета, что является беспрецедентным показателем. Сбои стали регулярными и масштабными, охватив десятки регионов.

Россия установила антирекорд по количеству отключений интернета

В России небывалые шатдауны, - исчезновение доступа к интернету почти ежедневно. По оценкам, это беспрецедентно не только по масштабу, но и по регулярности.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу внешней разведки Украины (СВР).

Детали

Ранее перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер. Но теперь в РФ несколько иначе.

В июле 2025 года Россия установила антирекорд – 1470 отключений интернета за месяц. Зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности.

- информирует Служба внешней разведки Украины

Отключения зафиксированы в десятках регионов России. По текущим данным, жизнь без стабильного доступа к сети уже почти "норма".

То есть люди пытаются адаптироваться к новым реалиям, если, к примеру, осуществление финансовых транзакций или получение онлайн-услуг будет сталкиваться со значительной задержкой.

Жалобы властям не помогают – наоборот, чиновники угрожают отправить жалобщиков на войну против Украины.

- отмечают в сообщении на ТГ-канале внешней разведки Украины.

Напомним

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