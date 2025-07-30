Россия установила антирекорд по количеству отключений интернета
Киев • УНН
В июле 2025 года в России зафиксировано 1470 отключений интернета, что является беспрецедентным показателем. Сбои стали регулярными и масштабными, охватив десятки регионов.
В России небывалые шатдауны, - исчезновение доступа к интернету почти ежедневно. По оценкам, это беспрецедентно не только по масштабу, но и по регулярности.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу внешней разведки Украины (СВР).
Детали
Ранее перебои длились несколько часов или суток и носили локальный характер. Но теперь в РФ несколько иначе.
В июле 2025 года Россия установила антирекорд – 1470 отключений интернета за месяц. Зафиксированные сбои стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности.
Отключения зафиксированы в десятках регионов России. По текущим данным, жизнь без стабильного доступа к сети уже почти "норма".
То есть люди пытаются адаптироваться к новым реалиям, если, к примеру, осуществление финансовых транзакций или получение онлайн-услуг будет сталкиваться со значительной задержкой.
Жалобы властям не помогают – наоборот, чиновники угрожают отправить жалобщиков на войну против Украины.
Напомним
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