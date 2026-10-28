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росія вдарила по Дніпру: вражено промислове підприємство, є поранений

Київ • УНН

 • 232 перегляди

У Дніпрі через російський удар загорілося промислове підприємство. Пораненого 35-річного чоловіка госпіталізували.

росія вдарила по Дніпру: вражено промислове підприємство, є поранений

Внаслідок російського удару по Дніпру 28 жовтня зайнялась пожежа на території промислового підприємства, є поранений. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Зайнялася пожежа. 35-річний чоловік дістав поранень. Його ушпиталили. Медики надають усю необхідну допомогу

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

росія у ніч на 28 жовтня запустила по Україні балістичну ракету і 88 дронів. Сили оборони збили 71 безпілотник.

Також УНН повідомляв, що 28 жовтня росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненщини, одна людина загинула.

Євген Устименко

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