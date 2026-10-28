росія вдарила по Дніпру: вражено промислове підприємство, є поранений

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних

Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ

ЄС готує команду для мирних переговорів в Абу-Дабі - ЗМІ