росія вдарила по Дніпру: вражено промислове підприємство, є поранений
Київ • УНН
У Дніпрі через російський удар загорілося промислове підприємство. Пораненого 35-річного чоловіка госпіталізували.
Внаслідок російського удару по Дніпру 28 жовтня зайнялась пожежа на території промислового підприємства, є поранений. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
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Ворог завдав удару по промисловому підприємству у Дніпрі. Зайнялася пожежа. 35-річний чоловік дістав поранень. Його ушпиталили. Медики надають усю необхідну допомогу
Нагадаємо
росія у ніч на 28 жовтня запустила по Україні балістичну ракету і 88 дронів. Сили оборони збили 71 безпілотник.
Також УНН повідомляв, що 28 жовтня росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненщини, одна людина загинула.