россия ударила по Днепру: поражено промышленное предприятие, есть раненый

В результате российского удара по Днепру 28 октября произошёл пожар на территории промышленного предприятия, есть раненый. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.

Детали

Враг нанёс удар по промышленному предприятию в Днепре. Начался пожар. 35-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь - говорится в сообщении.

Напомним

россия в ночь на 28 октября запустила по Украине баллистическую ракету и 88 дронов. Силы обороны сбили 71 беспилотник.

Также УНН сообщал, что 28 октября россияне атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровненской области, один человек погиб.