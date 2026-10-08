росія розганяє фейк про "приліт української ракети ППО" у будинок в Прилуках - ЦПД
Київ • УНН
У ЦПД заявили, що житловий будинок у Прилуках уразила російська ракета. росія поширює фейк про українську ППО.
Інформація про "приліт української ракети ППО" у будинок в Прилуках - чергова брехня росії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що по житловому будинку в Прилуках влучила саме російська ракета.
Водночас пропагандистські ресурси рф поширюють відео моменту удару по багатоповерхівці на Чернігівщині, стверджуючи, що в будинок нібито влучила "українська зенітна керована ракета ППО"
Там підкреслюють, що подібні вкиди про "українську ППО" є типовою для росії інформаційною тактикою, спрямованою на виправдання ударів по житлових будинках.
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