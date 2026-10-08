Россия распространяет фейк о «попадании украинской ракеты ПВО» в дом в Прилуках — ЦПД

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар

Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте

"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"

Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть

Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть

Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть

Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть