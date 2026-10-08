Россия распространяет фейк о «попадании украинской ракеты ПВО» в дом в Прилуках — ЦПД
Киев • УНН
В ЦПД заявили, что жилой дом в Прилуках поразила российская ракета. Россия распространяет фейк об украинской ПВО.
Информация о "попадании украинской ракеты ПВО" в дом в Прилуках — очередная ложь России. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в жилой дом в Прилуках попала именно российская ракета.
В то же время пропагандистские ресурсы РФ распространяют видео момента удара по многоэтажке в Черниговской области, утверждая, что в дом якобы попала "украинская зенитная управляемая ракета ПВО"
Там подчеркивают, что подобные вбросы об "украинской ПВО" являются типичной для России информационной тактикой, направленной на оправдание ударов по жилым домам.
Напомним
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