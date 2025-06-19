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росія намагається врятувати іранську ядерну програму - Зеленський

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія намагається врятувати ядерну програму Ірану. Він наголосив на необхідності посилення санкцій та співпраці для протидії агресивним режимам. Про це домовилися на саміті G7 в Канаді.

росія намагається врятувати іранську ядерну програму - Зеленський

росія намагається врятувати іранську ядерну програму, адже інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські "шахеди" – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску недостатньо

- сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що необхідно значно посилювати санкції, взаємодію, зокрема технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя.

Саме про це домовилися з партнерами напередодні в Канаді на саміті "сімки". І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в межах коаліції охочих

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора мав телефонну розмову із владіміром путіним, який запропонував Трампу роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. У відповідь Трамп порадив російському лідеру спершу навести лад у власній країні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що росія лицемірить, намагаючись врятувати ядерні можливості Ірану та засуджуючи удари на Близькому Сході, водночас атакуючи Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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