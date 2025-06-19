росія намагається врятувати іранську ядерну програму - Зеленський

росія намагається врятувати іранську ядерну програму, адже інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз росія намагається врятувати іранську ядерну програму – інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось із їхніх спільників втрачає змогу експортувати війну, росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно. І це знову й знову доводить, що не можна дозволяти агресивним режимам об’єднуватись і ставати партнерами. Коли іранські "шахеди" – тепер уже значно модернізовані – та балістика з Північної Кореї – теж модернізована – вбивають наших людей в Україні, це очевидна ознака, що глобальної солідарності та глобального тиску недостатньо - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що необхідно значно посилювати санкції, взаємодію, зокрема технологічну, усіх тих у світі, хто захищає життя.

Саме про це домовилися з партнерами напередодні в Канаді на саміті "сімки". І будемо говорити наступного тижня про це в інших форматах нашої взаємодії у Європі, зокрема в межах коаліції охочих - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що вчора мав телефонну розмову із владіміром путіним, який запропонував Трампу роль посередника у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. У відповідь Трамп порадив російському лідеру спершу навести лад у власній країні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що росія лицемірить, намагаючись врятувати ядерні можливості Ірану та засуджуючи удари на Близькому Сході, водночас атакуючи Україну.