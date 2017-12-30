Рівненська АЕС відключила перший енергоблок на плановий ремонт
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. У суботу о 0:07 відключили від енергомережі енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, який розрахований на 39 календарних діб. Про це повідомляє прес-центр Рівненської АЕС, передає УНН.
Нині на енергоблоці №1 РАЕС (ВВЕР-440) тривають операції за Програмою зупинення.
Станом на 8 годину у роботі перебували енергоблоки №2 та №4 Рівненської АЕС на номінальному рівні потужності із сумарним навантаженням 1425 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, додали у прес-центрі.
На енергоблоці №3 РАЕС (ВВЕР-1000) триває 23-а доба планово-попереджувального ремонту. Всі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.