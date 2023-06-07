Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 70 сантиметрів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 70 сантиметрів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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"Станом на 12:00 рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 70 см. Стежимо за ситуацією", - написав Сєнкевич у Telegram.
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Зі слів мера, наразі фахівці «ЕЛУ автодоріг» притоплять понтонний міст, що веде на півострів Аляуди. "Це потрібно для того, щоб зберегти саму переправу, адже з підняттям рівня води підіймається і сам міст, через що він може бути пошкоджений або й взагалі зірваний", - вказав він.
Притопленим мостом все ще зможуть проходити пішки люди й проїжджати легкові автомобілі, але великогабаритний транспорт вже цього зробити не зможе, тому Сєнкевич просить водіїв фур не ризикувати.
Нагадаємо
На ранок рівень води в акваторії Миколаєва загалом піднявся на 58 см. Критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, вказував мер.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.