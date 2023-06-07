Уровень воды в акватории Николаева поднялся до 70 сантиметров - мэр

Цитата

"По состоянию на 12:00 уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 70 см. Следим за ситуацией", - написал Сенкевич в Telegram.

Детали

По словам мэра, сейчас специалисты «ЭЛУ автодорог» притопят понтонный мост, ведущий на полуостров Аляуды. "Это нужно для того, чтобы сохранить саму переправу, ведь с поднятием уровня воды поднимается и сам мост, из-за чего он может быть поврежден или вообще сорван", - указал он.

По притопленному мосту все еще смогут проходить пешком люди и проезжать легковые автомобили, но крупногабаритный транспорт уже этого сделать не сможет, поэтому Сенкевич просит водителей фур не рисковать.

Напомним

На утро уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 58 см. Критической отметкой для Николаева является +105 см, указывал мэр.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.