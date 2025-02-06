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рф випустила по Україні два балістичних "Іскандери" та 77 безпілотників: 56 дронів збили

Київ • УНН

 • 24126 перегляди

Росія атакувала Україну 77 дронами "Шахед" та двома ракетами "Іскандер-М". ЗСУ збили 56 ударних БПЛА над 11 областями, постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

росія вночі атакувала Україну 77 безпілотниками та двома балістичними ракетами "Іскандер-М", збито 56 дронів над 11 областями, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 лютого 2025 ворог атакував 77-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово - рф та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку06.02.25, 08:53 • 27492 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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