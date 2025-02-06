рф выпустила по Украине два баллистических «Искандера» и 77 беспилотников: 56 дронов сбили

россия ночью атаковала Украину 77 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», сбито 56 дронов над 11 областями, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 февраля 2025 враг атаковал 77-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово - рф и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий) - сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Черкасская и Днепропетровская области.

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