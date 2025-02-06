рф выпустила по Украине два баллистических «Искандера» и 77 беспилотников: 56 дронов сбили

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 102859 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 115399 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 119541 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 120011 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 111179 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 105747 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 135228 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 82943 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102923 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф выпустила по Украине два баллистических «Искандера» и 77 беспилотников: 56 дронов сбили

рф выпустила по Украине два баллистических «Искандера» и 77 беспилотников: 56 дронов сбили

Киев  •  УНН

 • 5339 просмотра

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Россия атаковала Украину 77 дронами «Шахед» и двумя ракетами «Искандер-М». ВСУ сбили 56 ударных БПЛА над 11 областями, пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

россия ночью атаковала Украину 77 беспилотниками и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», сбито 56 дронов над 11 областями, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 6 февраля 2025 враг атаковал 77-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово - рф и двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 56-ми ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ПС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Черкасская и Днепропетровская области.

Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке06.02.25, 08:53 • 10064 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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