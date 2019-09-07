РФ та її посібники тримають ще багато хлопців у заручниках – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи обмін утримуваними особами між Україною та РФ, заявив, що сьогодні — щасливий день для України, але Росія та її посібники тримають ще багато українців у заручниках. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Не той літак назвали „Мрія“! Наші нарешті вдома! Важливий та щасливий день для України! РФ та її посібники тримають ще багато хлопців у заручниках! Їх імена не мають сходити з наших вуст. Одного дня ми вітатимемо їх усіх на рідній землі! З поверненням! Україна переможе! Слава героям”, — написав міністр.
Раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців.
Нагадаэмо, Туск закликав РФ звільнити всіх політв’язнів і поважати територіальну цілісність України.