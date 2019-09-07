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Туск закликав РФ звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України

Київ • УНН

 • 11555 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія повинна звільнити всіх політв’язнів і поважати територіальну цілісність України. Про це написав у Twitter президент Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.

“Нарешті то! Звільнення Олега Сенцова і українських моряків наповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв’язнів і поважати територіальну цілісність України”, — написав Туск.

Раніше обмін прокоментували посли “Великої сімки”.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила щиру радість щодо повернення на батьківщину українських військовополонених моряків і Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві канцлера, яку опублікував в суботу в Twitter офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

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