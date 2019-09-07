Туск закликав РФ звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Росія повинна звільнити всіх політв’язнів і поважати територіальну цілісність України. Про це написав у Twitter президент Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
“Нарешті то! Звільнення Олега Сенцова і українських моряків наповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв’язнів і поважати територіальну цілісність України”, — написав Туск.
Раніше обмін прокоментували посли “Великої сімки”.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила щиру радість щодо повернення на батьківщину українських військовополонених моряків і Олега Сенцова. Про це йдеться в заяві канцлера, яку опублікував в суботу в Twitter офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.