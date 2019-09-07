Туск призвал РФ освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины

“Наконец то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины”, — написал Туск.

Ранее обмен прокомментировали послы “Большой семерки”.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выразила искреннюю радость по возвращении на родину украинских военнопленных моряков и Олега Сенцова. Об этом говорится в заявлении канцлера, которую опубликовал в субботу в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.