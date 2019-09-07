РФ и ее пособия держат еще много ребят в заложниках - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, заявил, что сегодня — счастливый день для Украины, но Россия и ее пособники держат еще много украинцев в заложниках. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Не тот самолет назвали „Мечта“! Наши наконец дома! Важный и счастливый день для Украины! РФ и ее пособники держат еще много ребят в заложниках! Их имена не имеют сходить с наших уст. Однажды мы будем приветствовать их всех на родной земле! С возвращением! Украина победит! Слава героям”, — написал министр.
Ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 украинцев.
Нагадаэмо, Туск призвал РФ освободить всех политзаключенных и уважать территориальную целостность Украины.