Ранковий обстріл Херсона: армія рф вбила 25-річного чоловіка

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"З самого ранку у Херсоні неспокійно. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. На цю годину відомо про двох постраждалих. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще одна людина – поранена", - повідомив Прокудін у Telegram.

Такі ж дані навів голова Херсонської МВА Роман Мрочко: "За уточненою інформацією, сьогодні зранку війська країни-агресорки вбили 25-річного херсонця".

Нагадаємо

Російські війська 22 вересня вранці обстріляли житлові будинки у Херсоні.