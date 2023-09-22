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Ранковий обстріл Херсона: армія рф вбила 25-річного чоловіка

Ранковий обстріл Херсона: армія рф вбила 25-річного чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Внаслідок ранкового обстрілу російськими військами Херсона загинув 25-річний чоловік, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"З самого ранку у Херсоні неспокійно. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі. На цю годину відомо про двох постраждалих. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще одна людина – поранена", - повідомив Прокудін у Telegram.

Такі ж дані навів голова Херсонської МВА Роман Мрочко: "За уточненою інформацією, сьогодні зранку війська країни-агресорки вбили 25-річного херсонця".

Нагадаємо

Російські війська 22 вересня вранці обстріляли житлові будинки у Херсоні.

Українські Національні Новини

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