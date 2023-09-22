Утренний обстрел Херсона: армия рф убила 25-летнего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В результате утреннего обстрела российскими войсками Херсона погиб 25-летний мужчина, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"С самого утра в Херсоне неспокойно. Оккупационные войска накрыли огнем жилые кварталы города. Из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже. На этот час известно о двух пострадавших. К сожалению, от полученных ранений погиб 25-летний мужчина, еще один человек – ранен", - сообщил Прокудин в Telegram.
Такие же данные привел глава Херсонской ГВА Роман Мрочко: "По уточненной информации, сегодня утром войска страны-агрессора убили 25-летнего херсонца".
Напомним
Российские войска 22 сентября утром обстреляли жилые дома в Херсоне.