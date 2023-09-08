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Ракетна атака рф: в Кривому Розі завершили рятувальну операцію - голова Криворізької РВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив про завершення рятувальної операції у Кривому Розі, який сьогодні зазнав ворожого ракетного удару, пише УНН.

Цитата

«Рятувальна операція завершена. ДСНС завершили пошуки, більше нікого не було під завалами», - заявив Ситниченко.

За його даними, внаслідок атаки армії рф 40 людей отримали поранення. Троє чоловіків знаходяться в лікарні в тяжкому стані. Одна людина загинула.

Зараз комунальні служби розбирають завали. Розгорнуті штаби для допомоги постраждалим, вказав Ситниченко.

Доповнення

За даними МВС, внаслідок удару російських військ по Кривому Рогу постраждали 44 людини.

Як зазначив голова Національної поліції України Іван Вигівський, серед травмованих - дев'ятеро поліцейських та 35 містян.

Нагадаємо
8 вересня військові рф завдали ракетний удар по місту Кривий Ріг.

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