Раді пропонують збільшити штрафи за продаж ліків без рецепта
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення і підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта. Текст законопроекту №3948 з’явився на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Так, законопроектом передбачається посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів в частині посилення адміністративних санкцій за:
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- продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);
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- введення в обіг або реалізацію продукції, яка не відповідає вимогам стандартів (штраф від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян);
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- виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян);
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- невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян).
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На думку авторів законопроекту, підвищення штрафів буде сприяти забезпеченню подальшої гармонізації національної нормативно-правової бази у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським законодавством.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект щодо е-торгівлі ліками.