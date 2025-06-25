Радбез ООН: Ізраїль погрожує "рішучою відповіддю" на порушення перемир'я, Іран дякує Катару за мир

Ізраїль "рішуче відповість" на будь-які порушення угоди про припинення вогню, укладеної з Іраном. Про це під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив посол Ізраїлю в ООН Дані Данон, повідомляє УНН.

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Він подякував президенту США Дональду Трампу за його роль у припиненні вогню і наголосив, що Ізраїль "завдав серйозного удару" Ірану своїми атаками на цілі іранського режиму.

Данон також прокоментував можливість проведення дипломатичних переговорів з Іраном.

Я вірю, що це станеться скоро - сказав посол Ізраїлю в ООН.

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У свою чергу посол Ірану в ООН Алі Бахрейні подякував Катару за його роль у припиненні вогню.

Я хочу щиро подякувати нашій братній та дружній державі Катар за її щирі та дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ізраїльської агресії, встановлення припинення вогню та запобігання подальшій ескалації регіональної напруженості, яка загрожує миру та стабільності в регіоні - сказав іранський дипломат.

Тим часом неназваний дипломат повідомив CNN, що прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль-Тані забезпечив мирну угоду, що дозволило президенту США Дональду Трампу оголосити про припинення вогню.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню.

Згодом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Іран більше не в змозі створювати ядерну зброю після того, як удари США зруйнували його інфраструктуру.

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