Совбез ООН: Израиль угрожает "решительным ответом" на нарушение перемирия, Иран благодарит Катар за мир
Киев • УНН
Израиль анонсировал "решительный ответ" на нарушение перемирия Ираном. Посол Ирана поблагодарил Катар за усилия по прекращению огня.
Израиль "решительно ответит" на любые нарушения соглашения о прекращении огня, заключенного с Ираном. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил посол Израиля в ООН Дани Данон, сообщает УНН.
Детали
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его роль в прекращении огня и подчеркнул, что Израиль "нанес серьезный удар" Ирану своими атаками на цели иранского режима.
Данон также прокомментировал возможность проведения дипломатических переговоров с Ираном.
Я верю, что это произойдет скоро
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В свою очередь посол Ирана в ООН Али Бахрейни поблагодарил Катар за его роль в прекращении огня.
Я хочу искренне поблагодарить наше братское и дружественное государство Катар за его искренние и дипломатические усилия, направленные на прекращение израильской агрессии, установление прекращения огня и предотвращение дальнейшей эскалации региональной напряженности, которая угрожает миру и стабильности в регионе
Тем временем неназванный дипломат сообщил CNN, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани обеспечил мирное соглашение, что позволило президенту США Дональду Трампу объявить о прекращении огня.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.
Впоследствии вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру.
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