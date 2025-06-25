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Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
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Совбез ООН: Израиль угрожает "решительным ответом" на нарушение перемирия, Иран благодарит Катар за мир

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Израиль анонсировал "решительный ответ" на нарушение перемирия Ираном. Посол Ирана поблагодарил Катар за усилия по прекращению огня.

Совбез ООН: Израиль угрожает "решительным ответом" на нарушение перемирия, Иран благодарит Катар за мир

Израиль "решительно ответит" на любые нарушения соглашения о прекращении огня, заключенного с Ираном. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявил посол Израиля в ООН Дани Данон, сообщает УНН.

Детали

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его роль в прекращении огня и подчеркнул, что Израиль "нанес серьезный удар" Ирану своими атаками на цели иранского режима.

Данон также прокомментировал возможность проведения дипломатических переговоров с Ираном.

Я верю, что это произойдет скоро

- сказал посол Израиля в ООН.

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В свою очередь посол Ирана в ООН Али Бахрейни поблагодарил Катар за его роль в прекращении огня.

Я хочу искренне поблагодарить наше братское и дружественное государство Катар за его искренние и дипломатические усилия, направленные на прекращение израильской агрессии, установление прекращения огня и предотвращение дальнейшей эскалации региональной напряженности, которая угрожает миру и стабильности в регионе

- сказал иранский дипломат.

Тем временем неназванный дипломат сообщил CNN, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани обеспечил мирное соглашение, что позволило президенту США Дональду Трампу объявить о прекращении огня.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.

Впоследствии вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран больше не в состоянии создавать ядерное оружие после того, как удары США разрушили его инфраструктуру.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за прекращение огня между Израилем и Ираном – Fox News24.06.25, 19:35 • 4674 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Катар
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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