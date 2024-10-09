ВР звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації санкцій
Київ • УНН
Верховна Рада звернулася до ЄС щодо синхронізації українських санкцій з обмежувальними заходами ЄС. За відповідну постанову проголосували 304 депутати.
Верховна Рада звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації українських секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів з обмежувальними заходами ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
"Парламент звернувся до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації українських секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з обмежувальними заходами ЄС", - написав Железняк.
Він повідомив, що "за" проголосувало 304 нардепа.
"Номер Постанови 11536", - додав Железняк.
Офіційно: ЄС затвердив новий механізм санкцій проти дестабілізуючої діяльності рф08.10.24, 13:57 • 10685 переглядiв
Доповнення
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