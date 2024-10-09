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ВР звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації санкцій

ВР звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації санкцій

Київ • УНН

 • 11402 перегляди

Верховна Рада звернулася до ЄС щодо синхронізації українських санкцій з обмежувальними заходами ЄС. За відповідну постанову проголосували 304 депутати.

Верховна Рада звернулася до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації українських секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів з обмежувальними заходами ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

"Парламент звернувся  до урядів і парламентів держав-членів ЄС, ЄК та Ради ЄС щодо синхронізації українських секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з обмежувальними заходами ЄС", - написав Железняк. 

Він повідомив, що "за" проголосувало 304 нардепа. 

"Номер Постанови 11536", - додав Железняк. 

Офіційно: ЄС затвердив новий механізм санкцій проти дестабілізуючої діяльності рф08.10.24, 13:57 • 10685 переглядiв

Доповнення 

Рада Європейського Союзу продовжила ще на пів року дію санкцій проти 2,2 тисячі осіб за війну проти України. Санкційні обмеження подовжили до 15 березня 2025 року. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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