Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совету ЕС по синхронизации санкций
Киев • УНН
Верховная Рада обратилась к ЕС относительно синхронизации украинских санкций с ограничительными мерами ЕС. За соответствующее постановление проголосовали 304 депутата.
Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совета ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер с ограничительными мерами ЕС. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
«Парламент обратился к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совету ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с ограничительными мерами ЕС», - написал Железняк.
Он сообщил, что «за» проголосовало 304 нардепа.
«Номер Постановления 11536», - добавил Железняк.
Официально: ЕС утвердил новый механизм санкций против дестабилизирующей деятельности рф8 октября 2024, 10:57 • 9339 просмотров
Дополнение
Совет Европейского Союза продлил еще на полгода действие санкций против 2,2 тысячи человек за войну против Украины. Санкционные ограничения продлили до 15 марта 2025 года.