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Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совету ЕС по синхронизации санкций

Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совету ЕС по синхронизации санкций

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 08:38  •  4162 просмотра

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Верховная Рада обратилась к ЕС относительно синхронизации украинских санкций с ограничительными мерами ЕС. За соответствующее постановление проголосовали 304 депутата.

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совета ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер с ограничительными мерами ЕС. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

«Парламент обратился  к правительствам и парламентам государств-членов ЕС, ЕК и Совету ЕС по синхронизации украинских секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с ограничительными мерами ЕС», - написал Железняк. 

Он сообщил, что «за» проголосовало 304 нардепа. 

«Номер Постановления 11536», - добавил Железняк. 

Официально: ЕС утвердил новый механизм санкций против дестабилизирующей деятельности рф8 октября 2024, 10:57 • 9339 просмотров

Дополнение 

Совет Европейского Союза продлил еще на полгода действие санкций против 2,2 тысячи человек за войну против Украины. Санкционные ограничения продлили до 15 марта 2025 года. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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