Рада відхилила законопроект щодо регулювання відносин у сфері дозвільної документації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Парламентарі не підтримали у другому читанні проект закону №0897 про внесення змін до Законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру. Законопроект був поданий урядом у 2015 році. Нардепи 255 голосами утрималися від прийняття законопроекту в цілому, “за” проголосували лише 7 нардепів, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом передбачається дерегуляція господарської діяльності в Україні шляхом скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами та дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, а також з метою уточнення повноважень окремих центральних органів виконавчої влади в галузі поводження з експериментальними тваринами та з ГМО.
“Головуючий зараз поставить пропозицію доповідача проголосувати жовтими кнопками. Друзі, нагадаю, 2015 рік, це був радикальний рік у сфері дозвільних процедур…Цей законопроект стосується дозвільних процедур, які торкаються чутливої теми – захисту довкілля, тваринного світу та ГМО. Уряд вніс його на початку 2015 року, з великим труднощами він пройшов у першому читанні”, - наголосив під час обговорення законопроекту нардеп Іван Кириленко.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговій сесії ухвалила за основу законопроект про управління відходами.