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Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі

Київ • УНН

 • 29533 перегляди

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, при цьому рф утрималася.

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що складається з 15 членів, очолювана Швейцарією та підтримана понад 90 країнами, у п’ятницю прийняла резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, особливо тих, хто був найнятий на місцевому рівні та стикається із значними ризиками.

Резолюція була прийнята 14 країнами, проте утрималася рф. У документі підкреслюється важливість забезпечення безпеки працівників, які надають життєво необхідну допомогу в зоні конфлікту.

Голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс привітав це рішення та підкреслив серйозні наслідки військових операцій Ізраїлю в найпівденнішому місті Гази Рафах. Він заявив, що безпека гуманітарних працівників має бути пріоритетом, оскільки їхня робота є ключовою для підтримки постраждалого населення.

Суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити операцію у Рафаху24.05.24, 16:59 • 16470 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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