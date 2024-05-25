Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, при цьому рф утрималася.
Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію щодо посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що складається з 15 членів, очолювана Швейцарією та підтримана понад 90 країнами, у п’ятницю прийняла резолюцію, в якій наголошується на необхідності посилення безпеки гуманітарних працівників у Газі, особливо тих, хто був найнятий на місцевому рівні та стикається із значними ризиками.
Резолюція була прийнята 14 країнами, проте утрималася рф. У документі підкреслюється важливість забезпечення безпеки працівників, які надають життєво необхідну допомогу в зоні конфлікту.
Голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс привітав це рішення та підкреслив серйозні наслідки військових операцій Ізраїлю в найпівденнішому місті Гази Рафах. Він заявив, що безпека гуманітарних працівників має бути пріоритетом, оскільки їхня робота є ключовою для підтримки постраждалого населення.
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