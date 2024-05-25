Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, состоящий из 15 членов, возглавляемый Швейцарией и поддержанный более 90 странами, в пятницу принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, особенно тех, кто был нанят на местном уровне и сталкивается со значительными рисками.

Резолюция была принята 14 странами, однако воздержалась рф. В документе подчеркивается важность обеспечения безопасности работников, оказывающих жизненно необходимую помощь в зоне конфликта.

Глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс приветствовал это решение и подчеркнул серьезные последствия военных операций Израиля в самом южном городе Газы Рафах. Он заявил, что безопасность гуманитарных работников должна быть приоритетом, поскольку их работа является ключевой для поддержки пострадавшего населения.

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