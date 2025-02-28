"Питання досі на столі, Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах" - керівник ЦПД після зустрічі Зеленського і Трампа

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті заявив, що "усе ще на столі", і "Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах", пише УНН.

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"По-перше, питання досі на столі, і Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах. Все ще на столі", - написав Коваленко у Telegram.

З його слів, "по-друге, Україна не одна і Європа нарешті розуміє, що їх доля залежить від сьогоднішньої дипломатії та оборонки. І лідери вже підтримують".

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"По-третє, росія не досягне бажаних результатів, бо ці події жодним чином не впливають на бачення їх як території в Арктиці з боку США і сировинним придатком зі сторони Китаю", - вказав керівник ЦПД.

"Ну і найважливіше - це всі ми разом, наша армія, наш народ - це наша сила. В 2022 році теж було дуже важко, пам‘ятаєте? Тоді взагалі існування країни висіло на волосині. Стоїмо і вистоїмо", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.