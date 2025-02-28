"Питання досі на столі, Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах" - керівник ЦПД після зустрічі Зеленського і Трампа

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37023 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62117 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63476 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67259 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78528 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62017 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59806 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128299 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83064 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233457 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17604 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12101 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11550 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27233 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96621 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128306 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233461 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409134 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17669 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24042 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24857 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26730 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77045 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Питання досі на столі, Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах" - керівник ЦПД після зустрічі Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 24702 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко після суперечки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті заявив, що "усе ще на столі", і "Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах".

"Питання досі на столі, Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах" - керівник ЦПД після зустрічі Зеленського і Трампа

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті заявив, що "усе ще на столі", і "Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах", пише УНН.

Деталі

"По-перше, питання досі на столі, і Україна відстоює власні інтереси у дуже складних умовах. Все ще на столі", - написав Коваленко у Telegram.

З його слів, "по-друге, Україна не одна і Європа нарешті розуміє, що їх доля залежить від сьогоднішньої дипломатії та оборонки. І лідери вже підтримують".

Туск після зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі: дорогі українські друзі, ви не одні28.02.25, 21:04 • 91994 перегляди

"По-третє, росія не досягне бажаних результатів, бо ці події жодним чином не впливають на бачення їх як території в Арктиці з боку США і сировинним придатком зі сторони Китаю", - вказав керівник ЦПД.

"Ну і найважливіше - це всі ми разом, наша армія, наш народ - це наша сила. В 2022 році теж було дуже важко, пам‘ятаєте? Тоді взагалі існування країни висіло на волосині. Стоїмо і вистоїмо", - написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Telegram
Китай
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93