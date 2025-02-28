"Вопрос до сих пор на столе, Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях" - руководитель ЦПД после встречи Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заявил, что «все еще на столе», и «Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях».
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете заявил, что «все еще на столе», и «Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях», пишет УНН.
Детали
«Во-первых, вопрос до сих пор на столе, и Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях. Все еще на столе», - написал Коваленко в Telegram.
По его словам, «во-вторых, Украина не одна и Европа наконец понимает, что их судьба зависит от сегодняшней дипломатии и оборонки. И лидеры уже поддерживают».
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«В-третьих, россия не достигнет желаемых результатов, потому что эти события никоим образом не влияют на видение их как территории в Арктике со стороны США и сырьевым придатком со стороны Китая», - указал руководитель ЦПИ.
«Ну и самое важное - это все мы вместе, наша армия, наш народ - это наша сила. В 2022 году тоже было очень трудно, помните? Тогда вообще существование страны висело на волоске. Стоим и выстоим», - написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.