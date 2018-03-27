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П'яна жінка скинула з мосту свого дев'ятимісячного сина

П'яна жінка скинула з мосту свого дев'ятимісячного сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Нетвереза мати у Миколаєві напередодні скинула з мосту дев'ятимісячну дитину, яку врятували патрульний разом з рибалками. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Миколаївської області.

За даними поліції, о 21 годині напередодні екіпаж патрульної поліції в Миколаєві отримав виклик, що "кричить людина про допомогу".

Заявник уточнив, що на Інгульському мосту жінка кричить, що її дитина впала з моста в річку. Поліцейські на місці події побачили жінку, яка кричала, що її 9-місячний син впав з моста.

"Слід зауважити, що жінка була в неадекватному стані з явними ознаками сильного алкогольного сп’яніння", - додали правоохоронці.

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Патрульні одразу спустились під міст та, розділившись, розпочали пошуки дитини. За кілька хвилин один з поліцейських помітив на воді щось схоже на дитячий одяг, за яким він, роздягаючись, забіг у воду. У цей час з розташованої неподалік стації човнів на крики про допомогу виїхав човен. Поліцейській привернув увагу чоловіків на човні за допомогою ліхтаря та разом з ними витяг з води дитину. Причаливши до берега, поліцейський з дитиною на руках побіг до карети швидкої допомоги, яка прибула за викликом, та передав непритомну дитину лікарям.

За життя 9-місячного хлопчика почали боротися лікарі. 42-річна місцева жінка, мати дитини, пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через тяжкі сімейні обставини. Жінку затримали та передали слідчим поліції для подальших з'ясувань у справі.

Нагадаємо, у під'їзді будинку на Львівщині знайшли новонароджену дитину.

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