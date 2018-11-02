Пукач візьме участь у засіданні Верховного Суду в справі вбивства Гонгадзе

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишнього керівника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача планують доставити до Верховного Суду, де розглядатиметься його касаційна скарга на рішення судів двох попередніх інстанцій про засудження його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Проце повідомили УНН у прес-центрі Верховного Суду.