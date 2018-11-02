Пукач візьме участь у засіданні Верховного Суду в справі вбивства Гонгадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишнього керівника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача планують доставити до Верховного Суду, де розглядатиметься його касаційна скарга на рішення судів двох попередніх інстанцій про засудження його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Проце повідомили УНН у прес-центрі Верховного Суду.
“Доставка Пукача планується”, — сказали у суді.
Зазначимо, що розгляд касаційної скарги у справі Пукача призначений на 14 листопада.
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Нагадаємо, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо екс-генерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.
29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив екс-начальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Пукача було етаповано з Лук’янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.