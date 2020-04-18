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ПЦУ впродовж дня перед Пасхою прийматиме онлайн-записки за здоров'я або за упокій

ПЦУ впродовж дня перед Пасхою прийматиме онлайн-записки за здоров'я або за упокій

Київ • УНН

 • 28875 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Православна церква України впродовж 18 квітня прийматиме онлайн-записки для молитви за здоров'я або за упокій. Відповідною інформацією поділилася ПЦУ, передає УНН.

"Дорогі брати і сестри, у зв'язку з карантином Православна церква України з турботою про вірян організовує подачу записок за здоров’я та за упокій в онлайн-режимі. Нижче ви можете заповнити записку іменами близьких, молитву за яких буде обов’язково звершено у храмі Православної церкви України цієї неділі. Записки прийматимуться впродовж суботи 18-го квітня", - йдеться у повідомленні ПЦУ, до якого додана онлайн-форма для заповнення.

Людей просять написати у родовому відмінку імена ближніх, за яких вони хочуть, щоб була звершена молитва за здоров'я, спасіння й благоденство. Або ж відповідну онлайн-форму заповнити щодо спочилих ближніх, за яких потрібно, щоб була звершена молитва за упокій їхніх душ.

"Онлайн-записки сьогодні зачитуватимуться у Пасхальну ніч – під час особливого урочистого богослужіння, коли ми, кожен у своїй домівці, єдиними вустами промовимо: “Христос Воскрес! Воістину Воскрес”, - відзначили у ПЦУ.

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