ПЦУ в течение дня перед Пасхой принимает онлайн-записки за здравие или за упокой

"Дорогие братья и сестры, в связи с карантином Православная церковь Украины с заботой о верующих организует подачу записок за здравие и за упокой в онлайн-режиме. Ниже вы можете заполнить записку именами близких, молитва за которых будет обязательно совершена в храме Православной церкви Украины в это воскресенье. Записки приниматься в течение субботы 18 апреля", - говорится в сообщении ПЦУ, к которому добавлена онлайн-форма для заполнения.

Людей просят написать в родительном падеже имена близких, за которых они хотят, чтобы была совершена молитва за здоровье, спасение и благоденствие. Или соответствующую онлайн-форму заполнить относительно усопших близких, за которых нужно, чтобы была совершена молитва за упокой их душ.

"Онлайн-записки будут сегодня зачитываться в Пасхальную ночь - во время особого торжественного богослужения, когда мы, каждый в своем доме, едиными устами произнесем: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!", - отметили в ПЦУ.