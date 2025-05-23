Примус рф до миру зараз дієвіший за переговори, потрібні зброя та санкції - Подоляк

російський диктатор володимир путін відкрито демонструє неготовність до дипломатичного завершення війни в Україні. У той же час, виконання його вимог позбавить державу життєздатності, а отже, їх неможливо навіть обговорювати. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

За його словами, за обставин, що склалися та виходячи з позицій, на яких стоїть кремль, простір для компромісу наразі відсутній.

Натомість стратегія примусу рф до миру успішно випробувана й вимагає лише наполегливості в реалізації.

Постачання зброї має тривати, щоб Україна продовжувала завдавати окупантам нищівних втрат, які путін не може компенсувати без політично токсичної мобілізації. Захід має також допомагати Україні будувати безпілотники та ракети для руйнування ворожої інфраструктури. Санкції, які скоротять продажі російської нафти, мають ударити по бюджету рф. Натомість бюджет України треба зміцнити коштом заморожених російських активів

рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров

Усі ці заходи разом складаються в гарантії безпеки для України, насправді дієві, на відміну від будь-яких формальних запевнень на зразок Будапештського меморандуму - підсумував Подоляк.

Вже абсолютно зрозуміло, що мир настане лише тоді, коли Рф не зможе більше на нас наступати