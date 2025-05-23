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Примус рф до миру зараз дієвіший за переговори, потрібні зброя та санкції - Подоляк

Київ • УНН

 • 600 перегляди

путін не готовий до миру, а вимоги агресора неприйнятні. Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що примусити рф до миру зараз важливіше за переговори. І для цього Україні потрібні зброя і посилення антиросійських санкцій.

Примус рф до миру зараз дієвіший за переговори, потрібні зброя та санкції - Подоляк

російський диктатор володимир путін відкрито демонструє неготовність до дипломатичного завершення війни в Україні. У той же час, виконання його вимог позбавить державу життєздатності, а отже, їх неможливо навіть обговорювати. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

Деталі

За його словами, за обставин, що склалися та виходячи з позицій, на яких стоїть кремль, простір для компромісу наразі відсутній.

Натомість стратегія примусу рф до миру успішно випробувана й вимагає лише наполегливості в реалізації.

Постачання зброї має тривати, щоб Україна продовжувала завдавати окупантам нищівних втрат, які путін не може компенсувати без політично токсичної мобілізації. Захід має також допомагати Україні будувати безпілотники та ракети для руйнування ворожої інфраструктури. Санкції, які скоротять продажі російської нафти, мають ударити по бюджету рф. Натомість бюджет України треба зміцнити коштом заморожених російських активів

 - написав він.

рф вимагає провести вибори в Україні до підписання мирної угоди. Це буде "оптимальний варіант" – лавров23.05.25, 14:16 • 1770 переглядiв

Усі ці заходи разом складаються в гарантії безпеки для України, насправді дієві, на відміну від будь-яких формальних запевнень на зразок Будапештського меморандуму - підсумував Подоляк.

Вже абсолютно зрозуміло, що мир настане лише тоді, коли Рф не зможе більше на нас наступати

- додав радник ОП.

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Нагадаємо

Західні лідери бачать Ватикан місцем для мирних переговорів України та рф. Проте, кремль наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
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