Принуждение рф к миру сейчас действеннее переговоров, нужно оружие и санкции - Подоляк

российский диктатор владимир путин открыто демонстрирует неготовность к дипломатическому завершению войны в Украине. В то же время, выполнение его требований лишит государство жизнеспособности, а следовательно, их невозможно даже обсуждать. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах и исходя из позиций, на которых стоит кремль, пространство для компромисса пока отсутствует.

Вместо этого стратегия принуждения рф к миру успешно испытана и требует лишь настойчивости в реализации.

Поставки оружия должны продолжаться, чтобы Украина продолжала наносить оккупантам сокрушительные потери, которые путин не может компенсировать без политически токсичной мобилизации. Запад должен также помогать Украине строить беспилотники и ракеты для разрушения вражеской инфраструктуры. Санкции, которые сократят продажи российской нефти, должны ударить по бюджету рф. Вместо этого бюджет Украины нужно укрепить за счет замороженных российских активов

рф требует провести выборы в Украине до подписания мирного соглашения. Это будет "оптимальный вариант" – лавров

Все эти меры вместе складываются в гарантии безопасности для Украины, действительно действенные, в отличие от любых формальных заверений вроде Будапештского меморандума - подытожил Подоляк.

Уже совершенно понятно, что мир наступит только тогда, когда Рф не сможет больше на нас наступать