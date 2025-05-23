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Принуждение рф к миру сейчас действеннее переговоров, нужно оружие и санкции - Подоляк

Киев • УНН

 • 120 просмотра

путин не готов к миру, а требования агрессора неприемлемы. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что принудить рф к миру сейчас важнее переговоров. И для этого Украине нужны оружие и усиление антироссийских санкций.

Принуждение рф к миру сейчас действеннее переговоров, нужно оружие и санкции - Подоляк

российский диктатор владимир путин открыто демонстрирует неготовность к дипломатическому завершению войны в Украине. В то же время, выполнение его требований лишит государство жизнеспособности, а следовательно, их невозможно даже обсуждать. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

По его словам, в сложившихся обстоятельствах и исходя из позиций, на которых стоит кремль, пространство для компромисса пока отсутствует.

Вместо этого стратегия принуждения рф к миру успешно испытана и требует лишь настойчивости в реализации.

Поставки оружия должны продолжаться, чтобы Украина продолжала наносить оккупантам сокрушительные потери, которые путин не может компенсировать без политически токсичной мобилизации. Запад должен также помогать Украине строить беспилотники и ракеты для разрушения вражеской инфраструктуры. Санкции, которые сократят продажи российской нефти, должны ударить по бюджету рф. Вместо этого бюджет Украины нужно укрепить за счет замороженных российских активов

 - написал он.

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Все эти меры вместе складываются в гарантии безопасности для Украины, действительно действенные, в отличие от любых формальных заверений вроде Будапештского меморандума - подытожил Подоляк.

Уже совершенно понятно, что мир наступит только тогда, когда Рф не сможет больше на нас наступать

- добавил советник ОП.

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Напомним

Западные лидеры видят Ватикан местом для мирных переговоров Украины и рф. Однако, кремль настаивает на Стамбуле и обвиняет Украину в затягивании мирного процесса.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Михаил Подоляк
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