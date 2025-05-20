Статус-кво не изменился: после разговора Трампа с путиным россия все еще стремится к войне - Подоляк

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором путиным не повлиял на ситуацию - россия, как и раньше, не готова к прекращению войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

К сожалению, после телефонного разговора Трамп/путин статус-кво не изменился. Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня – повсеместное, длительное, обязательное - написал он.

Советник руководителя ОП добавил, что Европа полностью в этом Украину в этом и "абсолютно четко понимает все риски", которые несет как сама война, так и ее отсроченные последствия. Однако США, по словам Подоляка, все еще надеется на то, что с рф можно договориться.

США, как и раньше, остались глобальным посредником, который все еще считает, что россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес-интересов. И есть неизменная позиция России, которая, как и раньше, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства - отметил он.

Подоляк добавил, что россия во главе с путиным "не готова и категорически не хочет прекращения огня", поэтому продолжает находиться в "поиске и устранении первопричин войны", хотя единственная настоящая причина, по словам Подоляка, – сам факт неспровоцированной агрессии рф.

Напомним

19 мая российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности.

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