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Статус-кво не изменился: после разговора Трампа с путиным россия все еще стремится к войне - Подоляк

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Разговор Трампа с путиным не изменил ситуацию, россия не готова к миру. Украина предлагает немедленное прекращение огня, но рф хочет войны, разрушений и убийств.

Статус-кво не изменился: после разговора Трампа с путиным россия все еще стремится к войне - Подоляк

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором путиным не повлиял на ситуацию - россия, как и раньше, не готова к прекращению войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

К сожалению, после телефонного разговора Трамп/путин статус-кво не изменился. Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня – повсеместное, длительное, обязательное

 - написал он.

Советник руководителя ОП добавил, что Европа полностью в этом Украину в этом и "абсолютно четко понимает все риски", которые несет как сама война, так и ее отсроченные последствия. Однако США, по словам Подоляка, все еще надеется на то, что с рф можно договориться.

США, как и раньше, остались глобальным посредником, который все еще считает, что россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес-интересов. И есть неизменная позиция России, которая, как и раньше, хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства

- отметил он.

Подоляк добавил, что россия во главе с путиным "не готова и категорически не хочет прекращения огня", поэтому продолжает находиться в "поиске и устранении первопричин войны", хотя единственная настоящая причина, по словам Подоляка, – сам факт неспровоцированной агрессии рф.

Напомним

19 мая российский диктатор владимир путин завершил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они не обсуждали дедлайны прекращения огня в Украине, хотя Трамп выразил заинтересованность в быстрой договоренности.

путин тянет время, доказательств мирных намерений нет - Писториус20.05.25, 12:00 • 1486 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Дональд Трамп
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