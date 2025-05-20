Статус-кво не змінився: після розмови Трампа з путіним росія все ще прагне війни - Подоляк

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором путіним не вплинула на ситуацію - росія, як і раніше, не готова до припинення війни.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.

На жаль, після телефонної розмови Трамп/путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове - написав він.

Радник керівника ОП додав, що Європа повністю в цьому Україну в цьому та "абсолютно чітко розуміє всі ризики", які несе як сама війна, так і її відтерміновані наслідки. Проте США, за словами Подоляка, все ще сподівається на те, що з рф можна домовитися.

США, як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес-інтересів. І є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави - зазначив він.

Подоляк додав, що росія на чолі із путіним "не готова й категорично не хоче припинення вогню", тому продовжує перебувати у "пошуку та усунені першопричин війни", хоча єдина справжня причина, за словами Подоляка, – сам факт неспровокованої агресії рф.

Нагадаємо

19 травня російський диктатор володимир путін завершив телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Вони не обговорювали дедлайни припинення вогню в Україні, хоча Трамп висловив зацікавленість у швидкій домовленості.

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