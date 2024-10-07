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Пропонуємо партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни: Зеленський про План перемоги

Пропонуємо партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни: Зеленський про План перемоги

Київ • УНН

 • 18467 перегляди

Президент України погодив графік перемовин з партнерами для представлення Плану перемоги. Зеленський пропонує визначити бачення завершення війни та місце України в глобальній архітектурі безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив графік перемовин на тиждень з багатьма партнерами, щоб представити План перемоги, який пропонує визначитись, як вони бачать завершення війни, місце України у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Сьогодні погодив графік перемовин на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами. Ми представимо всім, хто може посилити Україну, План нашої перемоги – кожній країні, яка справді може допомогти наблизити мир. І, звичайно, зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що за сьогодні чекає звіт від команди, яка зараз працює у Вашингтоні – після початку роботи з військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги.

"Я очікую також звіту Головкома Сирського щодо роботи на його рівні з партнерами. Була сьогодні тривала доповідь щодо фронту – наших дій, наших потреб. Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців. Достатнє постачання для фронту, достатнє комплектування наших бригад технікою та достатня далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Сирським щодо ситуації на фронті. Наступного тижня військові працюватимуть з партнерами над деталями Плану перемоги, який представлять на зустрічі "Рамштайн".

Павло Башинський

Павло Башинський

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