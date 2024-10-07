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Предлагаем партнерам определиться, как они видят завершение этой войны: Зеленский о Плане победы

Предлагаем партнерам определиться, как они видят завершение этой войны: Зеленский о Плане победы

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 17:09  •  8341 просмотра

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Президент Украины согласовал график переговоров с партнерами для представления Плана победы. Зеленский предлагает определить видение завершения войны и место Украины в глобальной архитектуре безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал график переговоров на неделю со многими партнерами, чтобы представить План победы, который предлагает определиться, как они видят завершение войны, место Украины в глобальной архитектуре безопасности, а также - с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня согласовал график переговоров на неделю. Это встречи, переговоры со многими партнерами. Мы представим всем, кто может усилить Украину, План нашей победы - каждой стране, которая действительно может помочь приблизить мир. И, конечно, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш План победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива в целом должна быть понятной для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с совместными шагами, которые могут поставить эту войну на курс к завершению", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня ждет отчет от команды, которая сейчас работает в Вашингтоне - после начала работы с военными и военно-политическими деталями Плана победы.

"Я ожидаю также отчета Главкома Сырского по работе на его уровне с партнерами. Был сегодня длительный доклад по фронту - наших действий, наших потребностей. Особенно тяжелыми остаются донецкие направления, и мы постараемся убедить партнеров в "Рамштайн", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций, и именно сейчас, в течение осенних месяцев. Достаточное снабжение для фронта, достаточное комплектование наших бригад техникой и достаточная дальнобойность для наших сил - это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Сирским о ситуации на фронте. На следующей неделе военные будут работать с партнерами над деталями Плана победы, который представят на встрече "Рамштайн".

Павел Башинский

Павел Башинский

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