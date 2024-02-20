Продавав автівки ввезені в Україну для ЗСУ: військовому загрожує до 7 років за ґратами
Київ • УНН
Військовий та його спільник постануть перед судом за продаж двох автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для Збройних сил України, з метою особистої наживи.
Перед судом поставне військовий зі своїм спільником, які продавали автомобілі ввезені в Україну для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця та його спільника, які завозили в Україну з Європи автомобілі як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Обвинувальний акт направлено до суду
Зазначається, що зловмисники купували за кордоном машини нібито для військових та ввозили їх в Україну без сплати митних платежів. Однак замість передачі військовим виставляли їх на продаж на спеціалізованих торгових Інтернет-платформах.
Зокрема, за майже 12 тис. доларів США вони продали два автомобілі - "Nissan X-Trail" (4,8 тис. доларів США) та "Hyundai Santa Fe" (7 тис. доларів США).
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Працівники ДБР затримали спільників. На обидва автомобілі накладено арешт. Встановлена вартість автомобілів складає 629 тис. грн.
Військовослужбовець та його спільник обвинувачуються у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років
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