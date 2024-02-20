Продавал машины ввезенные в Украину для ВСУ: военному грозит до 7 лет за решеткой

Перед судом предстанет военный со своим сообщником, которые продавали автомобили ввезенные в Украину для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего и его сообщника, которые завозили в Украину из Европы автомобили как гуманитарную помощь для ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники покупали за рубежом машины якобы для военных и ввозили их в Украину без уплаты таможенных платежей. Однако вместо передачи военным выставляли их на продажу на специализированных торговых Интернет-платформах.

В частности, за почти 12 тыс. долларов США они продали два автомобиля - "Nissan X-Trail" (4,8 тыс. долларов США) и "Hyundai Santa Fe" (7 тыс. долларов США).

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Работники ГБР задержали сообщников. На оба автомобиля наложен арест. Установленная стоимость автомобилей составляет 629 тыс. грн.

Военнослужащий и его сообщник обвиняются в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет - подытожили в ГБР.

Напомним

Работники ГБР разоблачили чиновника который присвоил машину с арестплощадки. За это получил подозрение в незаконном завладении транспортным средством